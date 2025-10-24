Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Versuchter Fahrraddiebstahl - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (23. Oktober, 14 Uhr) ertappte ein 35-jähriger Duisburger auf der Straße Auf der Höhe einen Mann, der gerade sein Fahrrad stehlen wollte.

Der Duisburger hatte sein Rad zuvor vor einem Supermarkt verschlossen abgestellt. Als er den Laden verließ, sah er einen Unbekannten, der bereits auf dem Fahrrad saß und davonfahren wollte. Der 35-Jährige stellte sich ihm in den Weg und versuchte, den Dieb festzuhalten. Der Mann wehrte sich mit Tritten und Schubsen, um das Fahrrad zu behalten. Weil der Eigentümer nicht losließ, warf der Täter schließlich das Rad zu Boden und flüchtete zu Fuß in Richtung Max-Peters-Straße. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrrad blieb unbeschädigt, lediglich das Schloss war kaputt.

Der Unbekannte ist von schlanker Statur, hat dünne graue Haare, trug verschmutzte Kleidung und führte einen Rucksack mit sich. Das Kriminalkommissariat 36 bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mann geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

