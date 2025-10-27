Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Unbekannter entwendet Portemonnaies während Fußballtraining - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Auf dem Vereinsgelände eines Fußballvereins an der Düsseldorfer Straße (Höhe Waldfriedhof) kam es bereits am Mittwochabend (22. Oktober) zu einem Diebstahl aus den Umkleideräumen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete während eines Trainings zwei Portemonnaies, die Bargeld, Ausweisdokumente, Bankkarten und weitere persönliche Gegenstände der Spieler enthielten. Die Tat ereignete sich zwischen 19:30 Uhr und 20:55 Uhr.

Zu Beginn des Trainings erschien eine unbekannte Person auf dem Gelände und gab an, ein Probetraining absolvieren zu wollen. Diese Anfrage wurde jedoch abgelehnt. Wenig später stellten die Spieler den Diebstahl fest.

Mit einer der entwendeten Bankkarten wurden bereits mehrere Zahlungen durchgeführt, unter anderem in einem Kiosk an der Charlottenstraße. Die beiden Spieler erstatteten noch am selben Abend Anzeige bei der Polizei. Sie beschrieben den Verdächtigen wie folgt: ca. 1,75 Meter groß, schlanke Statur, schwarzes, langes Haar (bis unter das Kinn), helle Kleidung.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

