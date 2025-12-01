Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss und bewaffnet unterwegs...

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

... war am 30.11.2025 um 23:20 Uhr ein 22-Jähriger aus Neustadt/W., als er mit einem E-Scooter in der Goetherstraße in 67435 Neustadt/W., Ortsteil Lachen-Speyerdorf, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrollmaßnahmen konnte nämlich festgestellt werden, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis stand. Ferner konnte bei diesem eine Schreckschusswaffe fest- und anschließend sichergestellt werden. Da der Neustadter nicht über einen kleinen Waffenschein verfügte, erwartete diesen nun neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren hinsichtlich der Trunkenheitsfahrt, auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der E-Scooter wurde letztlich einer Angehörigen übergeben und dem Fahrer im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Hiernach wurde dieser aus den Maßnahmen entlassen. Bezüglich des Vorfalls wird zudem die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell