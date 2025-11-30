POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 29.11.2025 gegen 20:00 Uhr geriet auf der Landauer Straße ein Pkw in Brand. Die Fahrerin bemerkte auf Höhe der Einmündung Hohenzollernstraße zunächst einen Leistungsverlust sowie aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Kurz darauf entstand eine Stichflamme. Sie brachte das Fahrzeug noch in der Fahrbahnmitte zum Stehen und verließ es unverletzt. Der Pkw brannte im Frontbereich aus und ...

