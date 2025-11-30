PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Haßloch (ots)

Am 29.11.2025, gegen 15:20 Uhr, konnte im Rahmen der Streifenfahrt an einem Schnellimbiss in Haßloch durch die eingesetzten Beamten ein 32-jähriger PKW-Fahrer erblickt werden, welcher bereits aus früheren Einsätzen bekannt war. Den eingesetzten Beamten war zudem bekannt, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10
67454 Haßloch

Malterer, PK´in

Tel.: 06324 9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

