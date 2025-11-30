Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Haßloch (ots)
Am 29.11.2025, gegen 15:20 Uhr, konnte im Rahmen der Streifenfahrt an einem Schnellimbiss in Haßloch durch die eingesetzten Beamten ein 32-jähriger PKW-Fahrer erblickt werden, welcher bereits aus früheren Einsätzen bekannt war. Den eingesetzten Beamten war zudem bekannt, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10
67454 Haßloch
Malterer, PK´in
Tel.: 06324 9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
