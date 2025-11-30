Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Kind leicht verletzt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 29.11.2025 gegen 11:35 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Lindenstraße / Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 74-jährige Frau aus Frankenthal befuhr die Lindenstraße in Richtung Ludwigstraße. An der Kreuzung hielt sie zunächst ordnungsgemäß am Stopp-Schild, fuhr anschließend jedoch in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem bevorrechtigten Pkw eines 42-jährigen Neustadters, der die Ludwigstraße in östliche Richtung befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Im Fahrzeug des 42-Jährigen befand sich ein 8-jähriges Kind, das ohne Kindersitz transportiert wurde und sich bei dem Zusammenstoß an der linken Schulter leicht verletzte. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
