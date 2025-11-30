PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Kind leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.11.2025 gegen 11:35 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Lindenstraße / Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 74-jährige Frau aus Frankenthal befuhr die Lindenstraße in Richtung Ludwigstraße. An der Kreuzung hielt sie zunächst ordnungsgemäß am Stopp-Schild, fuhr anschließend jedoch in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem bevorrechtigten Pkw eines 42-jährigen Neustadters, der die Ludwigstraße in östliche Richtung befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Im Fahrzeug des 42-Jährigen befand sich ein 8-jähriges Kind, das ohne Kindersitz transportiert wurde und sich bei dem Zusammenstoß an der linken Schulter leicht verletzte. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
L. Gudel, Polizeioberkommissar

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 07:56

    POL-PDNW: Fahrzeugbrand auf der Landauer Straße

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 29.11.2025 gegen 20:00 Uhr geriet auf der Landauer Straße ein Pkw in Brand. Die Fahrerin bemerkte auf Höhe der Einmündung Hohenzollernstraße zunächst einen Leistungsverlust sowie aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Kurz darauf entstand eine Stichflamme. Sie brachte das Fahrzeug noch in der Fahrbahnmitte zum Stehen und verließ es unverletzt. Der Pkw brannte im Frontbereich aus und ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:29

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 29.11.2025 gegen 08:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Arndstraße, zwischen der Karolinenstraße und der Amalienstraße, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pritschenwagens setzte dort vermutlich rückwärts und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:26

    POL-PDNW: Wohnungsbrand - Brandausbruch in der Küche

    Niederkirchen bei Deidesheim (ots) - Am Abend des 29.11.2025 kam es in der Straße ,,Im Kirchgarten" in 67150 Niederkirchen bei Deidesheim zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei kam es aus bisher ungeklärten Gründen in einer Küche des Mehrfamilienhauses zu einem Vollbrand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass der Brand vollumfänglich gelöscht wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren