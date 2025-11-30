Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungsbrand - Brandausbruch in der Küche

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Am Abend des 29.11.2025 kam es in der Straße ,,Im Kirchgarten" in 67150 Niederkirchen bei Deidesheim zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei kam es aus bisher ungeklärten Gründen in einer Küche des Mehrfamilienhauses zu einem Vollbrand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass der Brand vollumfänglich gelöscht wurde. Durch das Brandgeschehen wurde eine Person leicht verletzt (Rauchgasintoxikation). Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die anderen, im Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnungen, können dagegen weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 100.000EUR geschätzt. Ob ein fahrlässiges Handeln oder ein technischer Defekt ursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

