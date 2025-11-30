PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungsbrand - Brandausbruch in der Küche

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Am Abend des 29.11.2025 kam es in der Straße ,,Im Kirchgarten" in 67150 Niederkirchen bei Deidesheim zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei kam es aus bisher ungeklärten Gründen in einer Küche des Mehrfamilienhauses zu einem Vollbrand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass der Brand vollumfänglich gelöscht wurde. Durch das Brandgeschehen wurde eine Person leicht verletzt (Rauchgasintoxikation). Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die anderen, im Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnungen, können dagegen weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 100.000EUR geschätzt. Ob ein fahrlässiges Handeln oder ein technischer Defekt ursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren