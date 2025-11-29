Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

A6 Gem. Grünstadt (ots)

Am 28.11.2025, um 17:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen VW Lupo auf dem Mitfahrerparkplatz in Grünstadt an der A6. Bei dem 51-jährigen Autofahrer stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte, dass er unter dem Einfluss von THC, Amphetamine und Opiate stand. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

