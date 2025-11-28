Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall
Haßloch (ots)
Am 28.11.2025 gegen 07:52 Uhr kam es in der Otto-Frank-Straße in Haßloch zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Fahrradfahrer zu einem Verkehrsunfall. Die PKW-Fahrerin fuhr rückwärts und übersah den Fahrradfahrer, welcher sich hinter ihr befand. Der PKW und das Fahrrad kollidierten folglich miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.
