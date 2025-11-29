Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 73-Jähriger missachtet Vorfahrt - Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.11.2025 kam es gegen 18:10 Uhr auf der K11 an der Einmündung zur L516 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ein 73-jähriger Autofahrer befuhr die K11 in Fahrtrichtung L516. An der Einmündung war er durch das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt gewähren") zum Anhalten verpflichtet. Der Mann missachtete jedoch seine Wartepflicht und übersah eine 69-jährige Fahrerin, die auf der L516 in Richtung Neustadt unterwegs war und aufgrund des Verkehrszeichens 306 ("Vorfahrtstraße") vorfahrtberechtigt war.

Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

