Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers
Haßloch (ots)
Am 29.11.2025, gegen 03:15 Uhr, wurde im Rahmen der Streifenfahrt der 43-jährige Fahrradfahrer in Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund wahrnehmbarem Atemalkoholgeruchs wurde bei ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.
