Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Haßloch (ots)

Am 29.11.2025, gegen 20:00 Uhr, teilte die 54-jährige Geschädigte hiesiger Dienststelle mit, dass ca. 3-4 Jugendliche gerade an ihrem Wohnanwesen in der Industriestraße in Haßloch geklingelt haben. Sie sei daraufhin in den Hof ihres Anwesens gegangen. Plötzlich wurde aus der Gruppe der Jugendlichen ein Feuerwerkskörper über ihr Hoftor geworfen. Die 54-jährige musste einen schnellen Schritt zur Seite machen und konnte hierdurch der Explosion ausweichen. Hierbei verletzte sie sich leicht am Bein. Die Jugendliche sind im Anschluss davongerannt. Zeugen der Tat, welche Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter der Telefonnummer 06324-9330, oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

