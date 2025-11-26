LPI-J: Seat überfährt mehrere Verkehrsschilder
Weimar (ots)
Zur Mittagszeit befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Seat den Wolfgang-Borchert-Bogen. Mit im Fahrzeug waren seine Gattin sowie die zwei Kleinkinder. Plötzlich kam der Seat nach links von der Straße ab, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen und kam schlussendlich zum Stehen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden sowohl am Fahrzeug als auch an den Verkehrszeichen. Was zum Unfall führte, muss nunmehr ermittelt werden.
