Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seat überfährt mehrere Verkehrsschilder

Weimar (ots)

Zur Mittagszeit befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Seat den Wolfgang-Borchert-Bogen. Mit im Fahrzeug waren seine Gattin sowie die zwei Kleinkinder. Plötzlich kam der Seat nach links von der Straße ab, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen und kam schlussendlich zum Stehen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden sowohl am Fahrzeug als auch an den Verkehrszeichen. Was zum Unfall führte, muss nunmehr ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell