Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seat überfährt mehrere Verkehrsschilder

Weimar (ots)

Zur Mittagszeit befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Seat den Wolfgang-Borchert-Bogen. Mit im Fahrzeug waren seine Gattin sowie die zwei Kleinkinder. Plötzlich kam der Seat nach links von der Straße ab, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen und kam schlussendlich zum Stehen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden sowohl am Fahrzeug als auch an den Verkehrszeichen. Was zum Unfall führte, muss nunmehr ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
