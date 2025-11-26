LPI-J: Zur Entstempelung ausgeschrieben
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Trotz fehlendem Versicherungsschutz unterwegs war ein unbekannter Fahrzeugführer. In Ermangelung des Versicherungsschutzes, waren die amtlichen Kennzeichen eines Skodas zur Entstempelung ausgeschrieben. Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte am Dienstagnachmittag ebendieses Fahrzeug mit angebrachten Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum, im Bereich der Straße AM Stadion, festgestellt werden. Die Beamten realisierte die Ausschreibung und entfernten die notwendigen Plaketten. Der Fahrzeugnutzer konnte nicht angetroffen werden.
