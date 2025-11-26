PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rollator mutwillig beschädigt

Jena (ots)

Dienstagmittag teilte eine Anwohnerin der Ernst-Schneller-Straße das Fehlen ihres im Hausflur abgestellten Rollator mit. Die eingesetzten Beamten indes mussten nicht lange nach dem vermeintlichen Stehlgut suchen - es lag auf dem Vordach. Unbekannte hatten sich der Fortbewegungshilfe bemächtigt und dieses unverfroren aus dem Fenster geworfen. Dadurch wurde der Rollator derart beschädigt, dass seine Funktion nicht mehr gegeben ist. Hinweise auf den oder gar die Täter, ebenso wie deren Motiv, gibt es derzeit nicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, der Schaden wird auf gut 200,- Euro geschätzt, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

