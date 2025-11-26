Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer beachtet Pkw nicht

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Schützenhofstraße und Closewitzer Straße ein Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Eine 54-jährige Radfahrerin befuhr die Schützenhofstraße in Richtung Dornburger Straße. Im Kreuzungsbereich wollte ein 36-Jähriger mit seinem Skoda von der Closewitzer Straße auf die Schützenhofstraße auffahren, wobei dieser Vorfahrt hatte. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, welche dadurch unfallbedingten Sachschaden aufwiesen. Auch zog sich die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen zu, welche medizinisch behandelt werden mussten.

