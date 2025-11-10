Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndung erfolgreich - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Am Samstag (08.11.), gegen kurz nach 18:30 Uhr, konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen 23 Jahre alten Mann aus dem Südsudan vorläufig festnehmen. Ihm wird vorgeworfen an der Friedrichstraße von der Theke eines Stehimbisses Geld gestohlen zu haben.

Den einstelligen Betrag hatte eine Kundin hingelegt, um ihre Bestellung zu bezahlen. Noch bevor der Mitarbeiter das Geld an sich nehmen konnte, hatte der Tatverdächtige zugegriffen. Als der 55 Jahre alte Geschädigte den Dieb festhalten wollte, hatte der Unbekannte zugeschlagen. Dem Mitarbeiter gelang es zwar dem Schlag auszuweichen, der Mann konnte sich aber losreißen und fliehen.

Einsatzkräfte konnten ihn im Rahmen der Fahndung an der Augustinusstraße vorläufig festnehmen. Er ist der Polizei wegen einer Vielzahl von Straftaten bereits bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell