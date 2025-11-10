Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte nehmen mutmaßliche Autoaufbrecher fest

Neuss (ots)

Vier Serben im Alter von 20 bis 43 Jahren haben Polizeibeamte am Sonntag (09.11.), gegen 23:30 Uhr, an der Röntgenstraße im Stadionviertel vorläufig festgenommen. Die Männer sollen zuvor versucht haben, in den Transporter eines Handwerkers einzubrechen. Dabei waren sie von einem Zeugen beobachtet worden. Bei der anschließenden Flucht mit ihrem Wagen beschädigte der Fahrer mehrere parkende Fahrzeuge und einen Streifenwagen.

Gegen 23:20 Uhr hatte ein Anwohner von seinem Balkon aus drei Personen beobachtet, die sie sich auffällig für den gelben Ford Transit einer Firma aus Hilden interessierten. Während der Neusser den Polizeinotruf informierte, hörte er das Splittern von Glas.

Als mehrere Streifenwagen anrückten, stieg das Trio in einen blauen Opel Astra Kombi, der von einem Komplizen gefahren wurde und die Männer ergriffen gemeinsam die Flucht. Dabei fuhr der Fahrzeugführer rückwärts vor einem herannahenden Streifenwagen davon. Im Bereich einer Kurve und beim anschließenden Versuch, seinen Wagen zu wenden, beschädigte der Fahrer des Opel Astra sechs parkende Fahrzeuge und einen Streifenwagen.

Nach der Kollision, bei der nur geringe Sachschäden entstanden, flüchtete der Fahrer (43) zu Fuß. Er konnte wenig später gestellt werden. Die anderen Tatverdächtigen (20, 24, 39) wurden noch im Auto sitzend vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat das Quartett an dem Transporter eine Scheibe eingeschlagen. Zu weiteren Tathandlungen kam es in diesem Fall nicht. Allerdings sollen die Tatverdächtigen bereits zuvor einen in der Nähe stehenden Transporter aufgebrochen und mehrere Kisten mit Werkzeug gestohlen haben. Um in den Innenraum zu gelangen, hatten die Männer zunächst ein Loch in die Schiebetür gebohrt und anschließend mit einer Blechschere eine Öffnung ausgeschnitten, um an die Verriegelung zu gelangen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell