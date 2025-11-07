Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Neuss (ots)

Am Dienstag (04.11.), gegen 14:50 Uhr, war ein 74-jähriger Neusser mit seinem Fahrrad auf der Bergheimer Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen ein Fußgänger, ein 66- jähriger Neusser, vom Gehweg auf den Fahrradschutzstreifen trat. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 74-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort soll sich eine Zeugin befunden haben. Die Polizei bittet die Zeugin sowie weitere Personen, welche den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell