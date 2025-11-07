Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter schlägt mit Baseballschläger zu

Neuss (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (06.12.), gegen 19:40 Uhr, einen Kiosk an der Kolpingstraße betreten und ist mit einem Baseballschläger auf einen Kunden losgegangen. Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Fesserstraße.

Beschreibung:

männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, helle Haare, Bart, ungepflegtes Äußeres, dunkle Kleidung

Ohne etwas zu sagen war der Täter mit dem Baseballschläger in den Kiosk gekommen. Unvermittelt drehte er sich dann zu einem 27 Jahre alten Kunden um und versuchte auf diesen einzuschlagen. Bei einem Gerangel gelang es dem Opfer gemeinsam mit dem Kioskinhaber den Angreifer zu entwaffnen. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Der 27-Jährige aus Neuss wurde leicht verletzt.

Zu einem möglichen Tatmotiv liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht auf die Spur des Gesuchten.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

