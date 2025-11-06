Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei kontrolliert Verdächtigen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (05.11.), gegen 04:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Kastellstraße einen 34 Jahre alten Neusser. Der Mann war mit einem E-Bike unterwegs und hatte einen violetten Koffer an der Lenkstange befestigt.

In dem Koffer befanden sich mehrere unbeschädigte Damenjacken und eine Geschenkbox der Parfümerie Becker mit mehreren original verpackten Parfums. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack ein aufgebrochenes Vorhängeschloss, Werkzeug, zwei Paar Handschuhe, eine Spielekonsole der Marke Gameboy und eine Sammlermünze.

Der Neusser gab an, mit einem flüchtigen Bekannten unterwegs gewesen zu sein und Sperrmüll gesammelt zu haben. Tatsächlich war der 34-Jährige zuvor mit einem Begleiter gesehen worden. Der Unbekannte, der zwei Pakete auf einem E-Scooter transportierte, hatte sich der Kontrolle jedoch entziehen können.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände großteils aus einem Mehrfamilienhaus an der Kastellstraße stammen könnten. Im Keller des Hauses waren nach bisherigen Erkenntnissen zehn Kellerabteile aufgebrochen worden. Einen E-Scooter aus einem dieser Kellerabteile und zwei verschlossene Pakete konnten Einsatzkräfte nach Zeugenhinweisen in einem Parkhaus an der Rheinstraße sicherstellen.

Beschreibung des zweiten Verdächtigen:

männlich, etwa 35 bis 45 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, blonder Vollbart, Kappe.

Zudem prüfen die Ermittler, ob die Personen auch für einen Autoaufbruch an der Hafenstraße verantwortlich sein könnten. Zeugen hatten gegen 04:00 Uhr einen dunkel gekleideten Mann beobachtet, der die Seitenscheibe eines schwarzen 3er BMW eingeschlagen hatte. Nachdem der Mann den Innenraum des Wagens durchsucht hatte, war er in Richtung Spulgasse davongegangen. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell