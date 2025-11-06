Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Dormagen bleibt unvollendet

Neuss, Dormagen (ots)

Im Rhein-Kreis Neuss ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen. An der Pollenderstraße im Neusser Stadionviertel wurde am Mittwoch, 5. November, zwischen 11 und 20 Uhr eingebrochen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten Tatverdächtige in das Zweiparteienhaus und durchwühlten beide Wohnungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei Schmuck erbeutet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 4. November, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 21:20 Uhr, an der Willi-Graf-Straße in Neuss-Wechkoven. Offenbar wurde ein gekipptes Fenster aufgehebelt, um Zugang zu einer Wohnung im Mehrfamilienhaus zu erreichen. Die Einbrecher entkamen offenbar mit Wertgegenständen in unbekannte Richtung.

Gescheitert ist ein Einbruchsversuch offenbar an der Delrather Straße im Dormagener Stadtteil Stürzelberg. Offenbar gelangten Unbekannte über eine defekte Haustür ins Gebäude und konnten im Anschluss eine Wohnungstür öffnen, warum die Wohnung augenscheinlich nicht durchsucht wurde, ist unklar.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Außerdem mahnt die Polizei zur Vorsicht: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Wer das Haus verlässt, ohne Türen und Fenster zu verschließen, macht es ungebetenen Eindringlingen leicht. Eine kostenfreie Beratung durch Experten der Polizei kann ebenfalls unter 02131 3000 terminiert werden.

