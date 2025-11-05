Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Neuss (ots)

Weil Ganoven sich als Polizisten ausgaben, erlitten zwei Inder am Dienstag (04.11.) einen finanziellen Schaden in vierstelliger Höhe.

Die beiden Personen, welche vorübergehend in Neuss wohnten, befanden sich gegen 18:30 Uhr auf dem Gehweg der Straße An der Hammer Brücke. Nach ersten Erkenntnissen hielt neben den beiden Männern, 32 Jahre und 28 Jahre alt, ein dunkler Ford. In Inneren befanden sich zwei Männer, welche als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben werden, und gaben an von der Polizei zu sein und jetzt eine Kontrolle der Personen durchzuführen. Einer der angeblichen Polizisten trug einen dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift Polizei. Die beiden angeblichen Polizisten stiegen zu keinem Zeitpunkt aus dem Fahrzeug aus. Stattdessen forderten Sie die beiden Opfer auf, ihren Ausweis vorzuzeigen und die Taschen zu leeren. Beide kamen der Aufforderung nach und händigten dem Beifahrer des Fords zudem Bargeld in vierstelliger Höhe aus. Daraufhin gab der angebliche Polizist die Ausweise zurück und die Ganoven entfernten sich sogleich mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hammer Landstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Daher ist die Polizei bei der Klärung des Sachverhaltes auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang, den flüchtigen Tätern und dem Fluchtfahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Sie wollen sich gegen Betrüger schützen und deren Machenschaften kennen? Dann informieren Sie sich zu dem Thema auf den Internetseiten der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/51840 oder auf den Seiten der Polizei-Beratung https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

