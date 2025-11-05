PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Haus

POL-NE: Einbruch in Haus
  • Bild-Infos
  • Download

Kaarst (ots)

In der Zeit von Sonntag (2.11.), etwa 20 Uhr, bis Dienstag (4.11.), circa 22:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Haus am Tulpenweg in Kaarst.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, welche sie durchsuchten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck sowie Wertgegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Sie wollen sich auch gegen ungebetene Gäste schützen? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Einbruchsschutz der polizeilichen Kriminalprävention. Diese stehen Ihnen sowohl am Telefon als auch persönlich in Ihren eigenen Wänden zur Beratung zur Verfügung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:45

    POL-NE: Hinweis aus Bevölkerung - Fahrrad aufgefunden und sichergestellt

    Dormagen (ots) - Bereits Ende September (27.09.) wurde das Fahrrad einer 17-jährigen Dormagenerin an der Knechtstedener Straße entwendet. Sie hatte daraufhin eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Das Kriminalkommissariat 25 übernahm die Ermittlungen. Im Zuge dieser, meldete sich etwa vier Wochen später ein aufmerksamer Bürger bei den Ermittlern und teilte mit, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:48

    POL-NE: Dormagenerin fährt Poller um

    Dormagen (ots) - Am Montag (03.11.) befuhr eine 34-jährige Dormagenerin gegen 7:15 Uhr mit ihrem Pkw die Düsseldorfer Straße in Dormagen. An der dortigen Tankstelle beabsichtigte sie, auf das Gelände zu fahren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Dormagenerin dabei gegen einen Poller und beschädigte diesen. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum vor Antritt der Fahrt aufkam, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser verlief ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren