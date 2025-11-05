Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Haus

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

In der Zeit von Sonntag (2.11.), etwa 20 Uhr, bis Dienstag (4.11.), circa 22:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Haus am Tulpenweg in Kaarst.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, welche sie durchsuchten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck sowie Wertgegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Sie wollen sich auch gegen ungebetene Gäste schützen? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Einbruchsschutz der polizeilichen Kriminalprävention. Diese stehen Ihnen sowohl am Telefon als auch persönlich in Ihren eigenen Wänden zur Beratung zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell