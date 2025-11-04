PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hinweis aus Bevölkerung - Fahrrad aufgefunden und sichergestellt

Dormagen (ots)

Bereits Ende September (27.09.) wurde das Fahrrad einer 17-jährigen Dormagenerin an der Knechtstedener Straße entwendet. Sie hatte daraufhin eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Das Kriminalkommissariat 25 übernahm die Ermittlungen. Im Zuge dieser, meldete sich etwa vier Wochen später ein aufmerksamer Bürger bei den Ermittlern und teilte mit, dass er das entwendete Fahrrad auf einer Onlineauktionsplattform gefunden hatte. Ein Kauftermin wurde für Mittwoch, den 29.10.2025, im Dormagener Stadtteil Stürzelberg vereinbart. Die Ermittler wohnten diesem Termin bei, konnten vor Ort einen 46-jährigen Dormagener antreffen und das Fahrrad sicherstellen. Ob dieser auch für den Diebstahl des Rades in Frage kommt, ist noch Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen.

Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass es eines gemeinsamen Zusammenspiels zwischen Bevölkerung und Polizei bedarf um die Anzahl der Straftaten zu senken und erfolgte Straftaten rechtssicher aufzuklären. Die Polizei ist in vielen Fällen auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen um Straftaten aufzuklären.

Zudem empfiehlt die Polizei zur Fahrradregistrierung. Durch diese Registrierung werden kennzeichenähnliche Aufkleber an den Fahrrädern angebracht. Bei späteren Kontrollen oder Auffinden von registrierten Rädern, können diese einfacher dem Eigentümer zugeordnet werden. Sie wollen auch Ihr Fahrrad registrieren? Dann suchen Sie eine Polizeiwache auf, bringen sie das Fahrrad, einen Eigentumsnachweis und ihren Personalausweis mit. So können Sie der Polizei bei der Verhinderung und Aufklärung von Diebstählen helfen.

Auch Sie haben Straftaten beobachtet, oder wollen Hinweise geben? Dann wenden Sie sich unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de an Ihre Polizei. Im akuten Notfall wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

