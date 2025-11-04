Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dormagenerin fährt Poller um

Dormagen (ots)

Am Montag (03.11.) befuhr eine 34-jährige Dormagenerin gegen 7:15 Uhr mit ihrem Pkw die Düsseldorfer Straße in Dormagen. An der dortigen Tankstelle beabsichtigte sie, auf das Gelände zu fahren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Dormagenerin dabei gegen einen Poller und beschädigte diesen.

Da der Verdacht auf Alkoholkonsum vor Antritt der Fahrt aufkam, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser verlief positiv.

Der Führerschein wurde sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt.

Der 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die gültigen Richtwerte für Alkohol am Steuer - 0,5 Promille für eine Ordnungswidrigkeit, 1,1 für eine Straftat - nicht gelten, wenn es im Zusammenhang mit Alkoholkonsum zu einem Unfall oder sonstigen Auffälligkeiten kommt. In diesem Fall drohen schon bei niedrigeren Werten Strafen wie etwa der Entzug der Fahrerlaubnis. Falls diese noch nicht vorliegt kann auch die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs angezweifelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell