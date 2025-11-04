PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger schädigen Dormagener um vierstelligen Betrag

Dormagen (ots)

Am Montagnachmittag (03.11.) haben Trickbetrüger einen 67 Jahre alten Mann aus Dormagen getäuscht und einen vierstelligen Betrag von seinem Konto erbeutet. Die Täter nutzten eine Telefonbetrugsmasche. Sie bauten Druck auf, um ihr Opfer zur Preisgabe seiner Kontodaten zu bewegen.

Der Dormagener erhielt zunächst eine Kurznachricht auf sein Mobiltelefon mit der Bitte, seine Bank unter einer angegebenen Telefonnummer zu kontaktieren. In dem folgenden Telefongespräch täuschte eine angebliche Bankmitarbeiterin vor, dass Unbekannte mit Geld von seinem Konto Flugtickets im Wert von 3.000 Euro bezahlt hätten.

Um die Angelegenheit zu klären, sollte der Mann seine Kontodaten angeben, ein Foto von sich selbst machen und eine Kopie seines Ausweises übersenden. Kurz darauf erhielt der 67-Jährige Nachrichten, in denen er aufgefordert wurde, den angegebenen Links zu folgen und sich mit seinem Ausweis zu identifizieren.

Bei einer Überprüfung stellte der Dormagener anschließend fest, dass sein Konto mit Flugbuchungen in Höhe von knapp 2.000 Euro belastet wurde. Er erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen übernommen.

Die Polizei informiert: Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus.

Häufig geben sich die Betrüger als Mitarbeiter namhafter Firmen oder als Behördenmitarbeiter aus. Mit scheinbar schlüssigen Erklärungen versuchen sie ihr Gegenüber zu schnellem Handeln zu zwingen. Das Opfer soll nicht die Möglichkeit haben, über das Anliegen des Anrufers nachzudenken und deren Angaben zu überprüfen.

Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

