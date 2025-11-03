Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Freitag (31.10.), kam es zwischen 9:30 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung am Arthur-Platz-Weg in Neuss. Die mutmaßlichen Einbrecher beschädigten die Wohnungstür, durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Ebenfalls in Neuss kam es von Freitag, 17:30 Uhr, auf Samstag (1.11.), etwa 17:30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Weckhovener Straße in Neuss. Die Unbekannten beschädigten eine Balkontür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck sowie Bargeld entwendet.

In Meerbusch kam es am Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 19:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Marienburger Straße. Die Unbekannten versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln - das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Sie wollen sich auch gegen ungebetene Gäste schützen? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Einbruchsschutz der polizeilichen Kriminalprävention. Diese stehen Ihnen sowohl am Telefon als auch persönlich in Ihren eigenen Wänden zur Beratung zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell