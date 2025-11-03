PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Liebhaber betrügt Seniorin

Grevenbroich (ots)

Eine Seiniorin aus Grevenbroich ist offenbar von einem sogenannten Love-Scammer betrogen worden: Seit Beginn des Jahres 2025 stand die Grevenbroicherin in Kontakt mit einem Mann, der angeblich in den USA wohnt und Gefühle für sie empfindet. Zu einem persönlichen Treffen ist es nie gekommen. Unter dem Vorwand, ein solches in die Wege leiten zu wollen, erschlich sich der Unbekannte Zugang zu den Kontodaten der Seniorin und tätigte von dort mehrere Transaktionen. Die meisten davon konnten jedoch von der Grevenbroicherin storniert werden, die daraufhin den Unbekannten blockierte und ihre Konten neu sicherte. Sie erstattete Strafanzeige.

Die Polizei rät zur Vorsicht: Gerade gegenüber Personen, die man noch nie gesehen hat, sollte man ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Sowohl junge Personen wie auch Seniorinnen und Senioren können Opfer von vorgetäuschter Liebe werden und so Betrügern ermöglichen, Geld oder Wertsachen zu erhalten oder die Geschädigten anderweitig zu manipulieren. Bleiben Sie wachsam und kritisch und tauschen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihnen nahestehenden, vertrauten Personen aus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 07:45

    POL-NE: Erste Bilanz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zur Halloween-Nacht

    Neuss (ots) - Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss musste von Donnerstag (31.10.), 16 Uhr, auf Freitag (01.11.), 06:00 Uhr, zu 58 Einsätzen (2024: 51 Einsätze) ausrücken, die im direkten Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zu Halloween standen. Herausragende Vorfälle verzeichneten die Einsatzkräfte nicht. Auffallend waren die zahlreichen Meldungen über Böllerwürfe ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:58

    POL-NE: Unbekannte rauben Fahrrad

    Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch, 29. Oktober, ist ein 25-jähriger Kölner offenbar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Vor einem Supermarkt an der Grevenbroicher Von-Stauffenberg-Straße wurde er gegen 19:15 Uhr von drei bislang unbekannten Personen offenbar zuerst mit einem möglichen Reizstoff besprüht und anschließend körperlich angegriffen. Die Tatverdächtigen entwendeten das E-Bike, mit dem der Kölner unterwegs war, und entfernten sich. Die Polizei konnte das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren