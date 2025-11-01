Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erste Bilanz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zur Halloween-Nacht

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss musste von Donnerstag (31.10.), 16 Uhr, auf Freitag (01.11.), 06:00 Uhr, zu 58 Einsätzen (2024: 51 Einsätze) ausrücken, die im direkten Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zu Halloween standen. Herausragende Vorfälle verzeichneten die Einsatzkräfte nicht. Auffallend waren die zahlreichen Meldungen über Böllerwürfe und gezündetes Feuerwerk.

Die Fallzahlen im Überblick:

Sachbeschädigungen: 3 (2024: zwei), Taschendiebstähle: 0 (2024: null), Platzverweise: 60 (2024: 28), Ingewahrsamnahmen: 0 (2024: eine).

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss überprüfte insgesamt 149 Fahrzeugführer, dabei wurden keine Verstöße festgestellt.

Auch in diesem Jahr schlichteten die Beamtinnen und Beamten wieder den einen oder anderen Streit unter Feiernden. Mitunter spielte hierbei auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. Erfreulicherweise mussten nur 6 Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen werden (2024: sieben). Bei den Auseinandersetzungen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand schwerer verletzt.

Bei den Einsätzen wurden auch keine unserer Beamtinnen und Beamten verletzt, sowie keine Dienstfahrzeuge beschädigt. Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Fazit zur Halloween-Nacht und dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten zu einem sicheren und friedlichen Verlauf beigetragen haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell