Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche sind für die Opfer belastende Situationen

POL-NE: Einbrüche sind für die Opfer belastende Situationen
Neuss / Meerbusch (ots)

Einbrüche in das unmittelbare Wohnumfeld sind für die Opfer immer belastende Situationen. Wertvolle Gegenstände wie Schmuck und Bargeld werden Beute von Dieben. Oftmals ist es nicht der materielle Verlust, sondern die Erinnerung an die entwendeten Schmuckstücke. Aber auch das Gefühl, dass fremde Personen ungebeten in den eigenen vier Wänden ihr Unwesen trieben, ist belastend.

So erging es einem Ehepaar auf der Straße Meertal im Neusser Augustinusviertel. Sie hatten am Mittwoch (29.10.) gegen 17:45 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verlassen. Gegen 21:30 Uhr, bei ihrer Rückkehr, stellten sie mit Verwunderung fest, dass die Terrassentür aufstand. Sie wurde während ihrer Abwesenheit offenbar aufgehebelt. So konnten Einbrecher in das Innere gelangen. Bargeld, Schmuck und ein Tresor wurden Beute der Ganoven.

Besser ging es für eine 60-jährige Meerbuscherin aus. Die Bewohnerin eines Hauses an der Straße Feldbrand bemerkte am Mittwoch gegen 20:15 Uhr, dass ihre Terrassentür beschädigt war. Offenbar hatten Unbekannte im Laufe des Tages versucht diese aufzubrechen. Da es nicht gelang ins Haus zu kommen, haben die mutmaßlichen Diebe keine Beute gemacht.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Sie wollen sich auch gegen ungebetene Gäste schützen? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Einbruchsschutz der polizeilichen Kriminalprävention. Diese stehen Ihnen sowohl am Telefon als auch persönlich in Ihren eigenen Wänden zur Beratung zur Verfügung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

