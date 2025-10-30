PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Kradfahrer stürzt auf Landstraße

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 29. Oktober, ist es auf der Koblenzer Straße / B9 im Süden von Neuss zu einem Alleinunfall gekommen, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser war gegen 14:15 Uhr von Dormagen aus kommend auf der Landstraße gefahren. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen eine Verkehrsinsel und kam schließlich in einem Grünstreifen am Straßenrand zum Liegen. Von Zeugen angesprochen entfernte sich der 55-Jährige fußläufig vom Unfallort und ließ sein Motorrad zurück.

Von der Polizei konnte der Mann am Rheinufer angetroffen werden. Es ergab sich der Verdacht, dass er alkoholisiert sein könnte, welcher durch einen vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest erhärtet wurde. Zudem war der Motorradfahrer schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Monheimers wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermahnt in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer nachdrücklich, sich an die gültigen Grenzwerte von Alkohol im Straßenverkehr zu halten. Bereits ab 0,5 Promille liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Strafen drohen jedoch schon bei geringeren Mengen, wenn es zu Ausfallerscheinungen oder Unfällen kommt. Am besten sollte man, wenn man getrunken hat, Auto und Motorrad, aber auch Fahrrad und E-Scooter ganz stehen lassen. So kann man sich nicht nur eine Strafe ersparen, sondern auch Unfälle verhindern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

