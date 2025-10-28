PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall in Korschenbroich: 41-Jährige lebensgefährlich verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Montag, 27. Oktober, ist es im Korschenbroicher Stadtteil Liedberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 41-Jährige gegen 11:30 Uhr die Straße Drölsholz aus Richtung Kleinenbroich kommend. An der Einmündung in die Straße An der Mühle passierte sie offenbar ein Stopp-Schild, bremste auch ab, fuhr dann aber in die vorfahrtsberechtigte Straße ein. Dabei übersah sie nach derzeitgem Stand der Ermittlungen den Wagen eines 19-Jährigen, der auf der Straße An der Mühle in Richtung Korschenbroich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 41-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Derzeit besteht keine Lebensgefahr mehr.

Die Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 19-Jährige blieb nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 16:06

    POL-NE: Flucht vor der Polizei endet in Schaufenster

    Meerbusch (ots) - Am Sonntag, 26. Oktober, ist es in Meerbusch zu einer Nachfahrt gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hatte sich gegen 18:40 Uhr entschieden, einen Pkw zu kontrollieren, der ihnen im Bereich der Kreuzung Wanheimer Straße und Witzfeldstraße aufgefallen war. Als der Streifenwagen zum Wenden ansetzte, beschleunigte der schwarze Porsche stark und versuchte, zu flüchten. Es folgte eine ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:04

    POL-NE: Räuber erbeuten Schmuck und Wertsachen

    Neuss (ots) - Samstagabend (25.10.) gegen 22:15 Uhr, Nordparkweg, eine 95-jährige Dame öffnet ihre Terrassentür, um eine Tiertränke zu füllen. Sogleich wird sie von einem Mann zurück in ihre Wohnung gestoßen und kommt zu Fall. Durch die Geräusche und einen Schrei wird die Pflegekraft der Seniorin hellhörig und sieht nach, was passiert ist. Sie trifft auf die Seniorin sowie zwei unbekannte Männer, welche die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:59

    POL-NE: Handwerkerautos werden Ziel von Dieben

    Kaarst (ots) - In der Nacht zu Samstag (25.10.) wurden offenbar mehrere Fahrzeuge Ziel von Dieben. Diese hatten es speziell auf darin befindliches Werkzeug abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Zeitraum von Freitagabend (24.10.) bis Samstagmorgen 14 Fahrzeuge im Kaarster Stadtgebiet aufgebrochen oder versucht aufzubrechen. Offenbar schnitten die unbekannten Täter mit einem Metallschneider die Karosserie der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren