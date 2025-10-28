Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Unfall in Korschenbroich: 41-Jährige lebensgefährlich verletzt
Korschenbroich (ots)
Am Montag, 27. Oktober, ist es im Korschenbroicher Stadtteil Liedberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 41-Jährige gegen 11:30 Uhr die Straße Drölsholz aus Richtung Kleinenbroich kommend. An der Einmündung in die Straße An der Mühle passierte sie offenbar ein Stopp-Schild, bremste auch ab, fuhr dann aber in die vorfahrtsberechtigte Straße ein. Dabei übersah sie nach derzeitgem Stand der Ermittlungen den Wagen eines 19-Jährigen, der auf der Straße An der Mühle in Richtung Korschenbroich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 41-Jährige schwere Verletzungen erlitt.
Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Derzeit besteht keine Lebensgefahr mehr.
Die Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Der 19-Jährige blieb nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt.
Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
