Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall in Korschenbroich: 41-Jährige lebensgefährlich verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Montag, 27. Oktober, ist es im Korschenbroicher Stadtteil Liedberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 41-Jährige gegen 11:30 Uhr die Straße Drölsholz aus Richtung Kleinenbroich kommend. An der Einmündung in die Straße An der Mühle passierte sie offenbar ein Stopp-Schild, bremste auch ab, fuhr dann aber in die vorfahrtsberechtigte Straße ein. Dabei übersah sie nach derzeitgem Stand der Ermittlungen den Wagen eines 19-Jährigen, der auf der Straße An der Mühle in Richtung Korschenbroich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 41-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Derzeit besteht keine Lebensgefahr mehr.

Die Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 19-Jährige blieb nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

