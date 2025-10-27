Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Räuber erbeuten Schmuck und Wertsachen

Neuss (ots)

Samstagabend (25.10.) gegen 22:15 Uhr, Nordparkweg, eine 95-jährige Dame öffnet ihre Terrassentür, um eine Tiertränke zu füllen. Sogleich wird sie von einem Mann zurück in ihre Wohnung gestoßen und kommt zu Fall. Durch die Geräusche und einen Schrei wird die Pflegekraft der Seniorin hellhörig und sieht nach, was passiert ist. Sie trifft auf die Seniorin sowie zwei unbekannte Männer, welche die Herausgabe von Schmuck und Bargeld forderten. Ob einer der unbekannten Tatverdächtigen dabei einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in Richtung der Dame hielt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Damen gaben den mutmaßlichen Tätern die geforderte Auskunft, worauf einer das Haus durchsuchte und die Wertsachen an sich nahm. Anschließend flüchteten die Personen durch die Haustür. Das Aussehen der Männer wurde südosteuropäisch beschrieben. Einer sei etwa 185 Zentimeter groß, habe eine schlanke Statur, einen kurzen Bart und eine helle Jogginghose getragen. Der zweite wird als 170 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Jogginghose mit gelben Streifen und schwarzen Sportschuhen beschrieben.

Nachdem die Unbekannten sich entfernt hatten, konnten die beiden Damen über den Hausnotruf Hilfe herbeirufen.

Die Polizei konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen antreffen. Daher sind die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell