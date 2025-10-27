Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handwerkerautos werden Ziel von Dieben

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.10.) wurden offenbar mehrere Fahrzeuge Ziel von Dieben. Diese hatten es speziell auf darin befindliches Werkzeug abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Zeitraum von Freitagabend (24.10.) bis Samstagmorgen 14 Fahrzeuge im Kaarster Stadtgebiet aufgebrochen oder versucht aufzubrechen. Offenbar schnitten die unbekannten Täter mit einem Metallschneider die Karosserie der Fahrzeuge auf, um so die Türen zu öffnen und ins Innere zu gelangen. Ob mit diesen Taten auch ein Vorfall von der Tilsiter Straße in Verbindung steht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Hier bemerkten Zeugen gegen 19:30 Uhr Bohrgeräusche und drei Personen, die sich verdächtig an einem Firmenfahrzeug aufhielten. Nachdem die Verdächtigen die Zeugen offenbar bemerkt hatten, entfernten sich diese nach ersten Erkenntnissen mit einem Golf Kombi. Die hinzugerufene Polizei konnte die Verdächtigen nicht mehr antreffen. Eine dieser Personen wird als männlich, etwa 175 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, mit wenigen oder keinen Haaren und brauen Augen beschrieben. Zudem sei er mit einer dunkelgrauen Mütze und einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge, auch zu anderen Taten werden geprüft. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den Taten und verdächtigen Personen geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell