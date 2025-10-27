PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handwerkerautos werden Ziel von Dieben

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.10.) wurden offenbar mehrere Fahrzeuge Ziel von Dieben. Diese hatten es speziell auf darin befindliches Werkzeug abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Zeitraum von Freitagabend (24.10.) bis Samstagmorgen 14 Fahrzeuge im Kaarster Stadtgebiet aufgebrochen oder versucht aufzubrechen. Offenbar schnitten die unbekannten Täter mit einem Metallschneider die Karosserie der Fahrzeuge auf, um so die Türen zu öffnen und ins Innere zu gelangen. Ob mit diesen Taten auch ein Vorfall von der Tilsiter Straße in Verbindung steht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Hier bemerkten Zeugen gegen 19:30 Uhr Bohrgeräusche und drei Personen, die sich verdächtig an einem Firmenfahrzeug aufhielten. Nachdem die Verdächtigen die Zeugen offenbar bemerkt hatten, entfernten sich diese nach ersten Erkenntnissen mit einem Golf Kombi. Die hinzugerufene Polizei konnte die Verdächtigen nicht mehr antreffen. Eine dieser Personen wird als männlich, etwa 175 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, mit wenigen oder keinen Haaren und brauen Augen beschrieben. Zudem sei er mit einer dunkelgrauen Mütze und einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge, auch zu anderen Taten werden geprüft. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den Taten und verdächtigen Personen geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 14:21

    POL-NE: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld

    Neuss/Dormagen (ots) - Eine 96-jährige Neusserin ist offenbar Opfer von Betrügern geworden, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Zunächst wurde die Dame am Freitag, 24. Oktober, gegen 13 Uhr, telefonisch kontaktiert. Unbekannte gaben an, dass ein Nachbar der Seniorin festgenommen worden war und man nun ihren Schmuck benötige, um daran Beweise zu sichern. Wenig später, gegen 14:30 Uhr, erschien eine bislang unbekannte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:57

    POL-NE: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

    Neuss (ots) - Die Polizei ist Tag und Nacht sowohl in Uniform als auch in ziviler Kleidung für die Sicherheit im Rhein-Kreis Neuss zuständig, fährt Streife, kontrolliert verdächtige Personen und ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Während einer nächtlichen Streifenfahrt stellten zivile Polizisten am Samstag (25.10.) gegen 00:30 Uhr zwei auffällige Personen fest. Diese waren fußläufig auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren