Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Kaarst / Neuss / Meerbusch (ots)

Am Freitag (24.10.) versuchten Unbekannte, gegen 8 Uhr, in ein Haus an der Robert-Koch-Straße in Kaarst einzubrechen. Das Vorhaben die Terrassentür aufzuhebeln scheiterte.

In Neuss kam es am Freitag zwischen 18:15 Uhr und 23:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Flurstraße. Die Tatverdächtigen hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Von Donnerstag (23.10.), circa 9 Uhr, bis Samstag (25.10.), circa 13:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Haus an der Erich-Klausner-Straße in Neuss. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich über das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Zwischen Freitag, etwa 19 Uhr, und Sonntag (26.10.), circa 17 Uhr, versuchten Unbekannte ein Gartentor an der Lorbeerstraße in Neuss aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Am Freitag, gegen 20:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Haus an der Ahornstraße in Meerbusch einzubrechen. Die Tatverdächtigen versuchten sich über ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, mögliche sachdienliche Hinweise unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststehell.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Außerdem erinnert die Polizei an den kostenlosen Beratungsservice der Experten der Kriminalprävention. Diese geben vor Ort Tipps, wie Eigentümer und Mieter Häuser und Wohnungen besser von ungebetenen Eindringlingen schützen können.

