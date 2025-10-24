PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werkzeugmaschinen aus Transportern entwendet

Dormagen (ots)

Offenbar zogen in der Nacht zu Freitag (24.10.) Ganoven durch den Dormagener Norden und hatten es auf Handwerkerautos abgesehen. Mehrere dieser auf den Straßen abgestellter Fahrzeuge wurden aufgebrochen und darin befindliches Werkzeug entwendet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um 15 Fahrzeuge, deren Türen zum Teil aufgeschnitten wurden. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Die Ermittler sind zur Klärung der Taten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und suchen daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

