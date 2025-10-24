Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall in Neuss: Pkw landet auf dem Dach

Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag, 24. Oktober, hat sich an der Kreuzung der Düsseldorfer Straße und Dyckhofstraße im Neusser Barbaraviertel ein Unfall ereignet.

Ein 34-jähriger Neusser war gegen 01 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Offenbar kollidierte er mit dem Bordstein zum Gleisbett, sein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Pkw wurde dabei schwer beschädigt, der Fahrer konnte sich selbstständig und lediglich leicht verletzt aus dem Wrack befreien.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige Alkohol zu sich genommen haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies, weshalb dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde er zu ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, auch zu der Frage, ob ein möglicher Alkoholkonsum ursächlich für das Geschehen war. Zeugenhinweise können unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Zudem erinnert die Polizei daran, dass zwar grundsätzlich die Promillegrenzen 0,5 für eine Ordnungswidrigkeit und 1,1 für eine Straftat gelten, aber auch schon bei geringerem Alkoholgehalt dann Strafen drohen, wenn dieser mit Ausfallerscheinungen oder einem verursachten Unfall einhergeht. Deswegen sollten Verkehrsteilnehmer auf Nummer sicher gehen und nach dem Genuss von Alkohol auf die Fahrt mit dem Auto - oder auch dem Fahrrad oder dem E-Scooter - verzichten und lieber auf ein Taxi oder den ÖPNV setzen.

