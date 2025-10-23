PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Presseeinladung: "Glühwürmchen" ziehen durch Jüchen

Jüchen (ots)

"Sicherheit durch Sichtbarkeit" heißt einer der zentralen Leitsätze der Verkehrsunfallprävention der Polizei.

Gerade wenn es nach der anstehenden Zeitumstellung früher dunkel wird, steigt die Gefahr, dass Verkehrsteilnehmer einander übersehen und es zu Unfällen kommt. Doch solche Situationen können teilweise einfach vermieden werden: Helle oder gar reflektierende Kleidung erhöht die eigene Sichtbarkeit. Um darauf aufmerksam zu machen, findet am Mittwoch, 29. Oktober, die "Glühwürmchen"-Aktion der Polizei des Rhein-Kreis Neuss statt. Schülerinnen und Schüler der Schüler bekommen von den Experten der Unfallprävention spezielle Überzieher für ihre Tornister, die besonders gut reflektieren. Damit ziehen sie dann durch die Umgebung, um Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf das Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" aufmerksam zu machen.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu der Aktion herzlich eingeladen. Treffpunkt ist die Sporthalle Gierather Straße in Jüchen um 8 Uhr. Um eine Anmeldung wird gebeten per Mail an pressestelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

