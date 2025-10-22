Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nächtliche Verfolgungsfahrt von Dormagen bis Köln

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 22. Oktober, wollte eine Streife der Polizei in Dormagen einen Pkw kontrollieren, der den Beamten auf einem Supermarktparkplatz an der Lübecker Straße aufgefallen war. Als der Streifenwagen sich näherte, startete der unbekannte Fahrer seinen Wagen und fuhr auf die Kieler Straße. Kurz vor der Kreuzung Kieler und Lübecker Straße gaben die Polizisten ein Anhaltesignal. Der Pkw beschleunigte daraufhin stark und fuhr zunächst über die rote Ampel an der Kreuzung Lübecker Straße und Mathias-Giesen-Straße.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, der Flüchtige setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Landstraße 280 fort und fuhr schließlich auf die Autobahn 57 in Richtung Köln auf. Dort verlor der Streifenwagen trotz hoher Geschwindigkeit den Sichtkontakt, die Verfolgung wurde auch aufgrund des einsetzenden starken Regens abgebrochen, um den Verkehr nicht zu gefährden.

Auf Kölner Stadtgebiet wurde der Pkw erneut gesichtet, konnte sich aber entziehen.

Während der Fahrt ignorierten die unbekannten Flüchtigen mehrere rote Ampeln und überschritten die zulässigen Geschwindigkeitsbegrenzungen deutlich. Zu einer Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer kam es jedoch nicht. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat 2 nach den Hintergründen und der Identität des Fahrers sowie möglicher weiterer Fahrzeuginsassen.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen silbernen Mercedes, vermutlich Modell E-Klasse, mit großen, silbernen Felgen.

Wer Hinweise zu diesem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell