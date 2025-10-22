PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Toter im Zelt: DNA-Test liefert keine Erkenntnisse

Neuss (ots)

Rund sechs Wochen, nachdem ein Spaziergänger in einem Waldstück in Neuss die sterblichen Überreste eines Mannes in einem improvisierten Lager gefunden hat, ist die Identität des Toten nach wie vor ungeklärt.

Weder die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 vor Ort noch die Obduktion des weitgehend skelettierten Leichnams brachten der Polizei Aufschlüsse. Nun wurde ein DNA-Test durchgeführt, der Abgleich brachte jedoch ebenfalls keine neuen Erkenntnisse.

Laut Ermittlern können zum jetzigen Zeitpunkt lediglich neue Zeugenhinweise oder ein Zufallsfund die Identität des Verstorbenen klären. Weiterhin deutet alles darauf hin, dass der möglicherweise obdachlose Unbekannte ohne Einwirkung Dritter zu Tode gekommen ist.

Sollte jemand konkrete Hinweise haben, die zur Identifizierung des Mannes aus dem Neusser Wald führen könnten, können dieser unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gerichtet werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

