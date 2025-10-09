Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gifhorn (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es in Gifhorn zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen. Das tatbetroffene Haus liegt am Beerenweg, Ecke Blumenstraße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten mindestens zwei bislang unbekannte Täter in das Haus und drangen anschließend gewaltsam in eine Wohnung ein. Aus dieser wurden Bargeld und auch ein Autoschlüssel entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 23:00 Uhr bis Mitternacht.

Die Ermittlungen führt der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Es werden Zeugen gesucht, die vor oder im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

