Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Erneut zahlreiche Rauschfahrten im Landkreis Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellte die Polizei im Landkreis Gifhorn erneut zahlreiche Fahrten unter Alkohol- und Rauschmitteleinfluss fest.

In Wittingen wurde gegen 20:30 Uhr ein 24-Jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der mit seinem Audi A4 auf der Kakerbecker Straße unterwegs war. Schnell stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von THC stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun auch mindestens 500 Euro Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Eine zivile Streifenwagenbesatzung wurde gegen 22:00 Uhr auf einen E-Scooter aufmerksam, der den Sonnenweg in Gifhorn entlangfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige mit 1,24 Promille nicht mehr fahrtüchtig war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Dieselbe Besatzung wurde nur 40 Minuten später an der Braunschweiger Straße in Gifhorn auf einen VW Passat aufmerksam, der das Zivilfahrzeug offensichtlich erkannte und sich der Kontrolle entziehen wollte. Trotz Haltzeichens und eingeschaltetem Blaulicht hinter ihm, fuhr der 32-Jährige mit über 70 km/h durch eine 30er-Zone und versuchte die Beamten abzuschütteln - ohne Erfolg. Das Ergebnis der anschließenden Kontrolle sind gleich mehrere Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes und einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Zu allem Überfluss stand auch dieser Fahrer unter Alkoholeinfluss und musste sich noch einer Blutentnahme unterziehen.

Kurz darauf, um 23:13 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Ford Transit über eine rote Ampel an der B4 und wurde dabei von einer Streife aus Meine beobachtet. Im Zuge der sich anschließenden Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Mit festgestellten 1,21 Promille war auch der junge Mann aus dem Südkreis absolut fahruntüchtig und musste mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nur etwa eine halbe Stunde später wurde auch einer 41-jährigen Frau eine rote Ampel zum Verhängnis. Sie befuhr zunächst mit einem defekten Licht den Calberlaher Damm in Gifhorn und wurde von einer Streifenwagenbesatzung auf den technischen Defekt an ihrem PKW hingewiesen. Als sie anschließend wieder losfuhr, nahm sie die inzwischen rote Ampel vor sich nicht wahr und gab damit Anlass zu einer umfangreicheren Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau ein Schlafmittel eingenommen hatte, das ihre Fahrtüchtigkeit einschränkte. Auch sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

