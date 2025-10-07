PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Scheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Morgen und Vormittag wurden der Polizei Gifhorn zwei Fälle von Sachbeschädigung gemeldet. Beide ereigneten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Am Morgen stellte eine Anwohnerin der Straße "Am Laubberg" fest, dass die Heckscheibe ihres auf dem Grundstück geparkten Volkswagens beschädigt war. Das Fahrzeug stand mit dem Heck zur Straße, etwa zwei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. Im Inneren lag noch das mutmaßliche Tatmittel: ein etwa fünf Zentimeter großer Stein. Die Tat ereignete sich zwischen 20:30 Uhr am Sonntagabend und 8:00 Uhr am Montagmorgen. Unweit des ersten Tatorts kam es zu einem weiteren Fall von Sachbeschädigung. Eine Fensterscheibe der Kreisvolkshochschule in der Freiherr-vom-Stein-Straße wurde ebenfalls über Nacht beschädigt. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand wurde die äußere von zwei Scheiben zerstört. Der Tatzeitraum lässt sich auf 22:00 Uhr am Sonntagabend bis 11:00 Uhr am Montagvormittag eingrenzen.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung; ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Zeugen, die am späten Sonntagabend oder in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Personengruppen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

