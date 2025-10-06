PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Dem Platzverweis nicht nachgekommen

Isenbüttel (ots)

Am Sonntagabend erhielt die Polizei Meine die Mitteilung, dass auf dem Erntedankfest in Isenbüttel ein männlicher Besucher andere Gäste angepöbelt habe. Als die Veranstalter den Mann vom Gelände verweisen wollten, sei er aggressiv geworden. Die Beamten trafen den 47-Jährigen in der Nähe des Festplatzes an und erteilten ihm einen Platzverweis. Zunächst zeigte er sich uneinsichtig, folgte den Anweisungen jedoch.

Da die Beamten befürchteten, er könne zurückkehren, hielten sie sich weiterhin in der Nähe auf. Tatsächlich war der Mann kurze Zeit später erneut auf dem Weg zum Festplatz. Nach einer eindringlichen Ermahnung entfernte er sich zwar wieder, doch schon wenig später wurden die Beamten erneut dorthin gerufen: Der 47-Jährige hielt sich abermals auf dem Gelände auf.

Da er dem Platzverweis nicht nachgekommen war, führten ihn die Beamten vom Festplatz ab und nahmen ihn über Nacht in Gewahrsam. Diese Maßnahme wurde richterlich bestätigt. Zudem wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet, da er in Richtung einer Verantwortlichen des Erntedankfestes geschlagen haben soll, als diese ihn noch vor dem Eintreffen der Polizei zum Verlassen des Geländes aufgefordert hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren