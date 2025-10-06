Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchte Flucht vor der Polizei

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Sonntagabend meldete ein Autofahrer über den Polizeinotruf, dass das Fahrzeug vor ihm über mehrere Kilometer unsicher geführt worden sei. Aufgrund der Standortangabe stellten sich Beamte der Polizei Meinersen mit ihrem Funkstreifenwagen an der Kreuzung der Bundesstraßen 4 und 188 in Fahrtrichtung Süden auf. Als sie das beschriebene Fahrzeug, einen grauen Mercedes, erkannten, fuhren sie vor und signalisierten dem Fahrer, ihnen zu folgen. Zunächst kam er der Aufforderung nach. Im Bereich der Abfahrt zum Heidland verlangsamte der Mercedes-Fahrer jedoch seine Fahrt und versuchte, sich durch ein plötzliches Abbiegen mit starker Beschleunigung der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Pkw setzte seine Fahrt über die Alfred-Bessler-Straße auf die Braunschweiger Straße in Richtung Süden fort. Anschließend fuhr das Fahrzeug auf den Parkplatz eines Supermarkts, wo die Beamten beobachteten, wie der alleinige Insasse ausstieg. Bei der anschließenden Kontrolle des 41-jährigen Fahrers nahmen die Beamten leichten Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Eine Atemalkoholkontrolle verweigerte der Mann. Er zeigte sich den Beamten gegenüber distanzlos und leicht verbal aggressiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Während der laufenden Sachbearbeitung meldete sich ein weiterer Autofahrer bei der Polizei Gifhorn. Er gab an, sich mit seinem Pkw auf der Zufahrt vom Heidland zur B4 befunden zu haben. In einer Kurve sei ihm ein Fahrzeug zu weit in seine Fahrspur geraten und habe sein Heck touchiert. Das betreffende Auto sei von einem Streifenwagen mit Blaulicht verfolgt worden. An beiden Pkw konnten andere Beamten korrespondierende Schäden festgestellt werden. Der 41-Jährige muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell