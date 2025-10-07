Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Gifhorn und Knesebeck (ots)

In der vergangenen Nacht stoppten Polizeibeamte insgesamt drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. Gegen 23:00 Uhr befanden sich zwei Beamte der Polizei Gifhorn auf Streifenfahrt in der Lüneburger Straße. Dabei wurden sie auf einen Radfahrer aufmerksam, der in Richtung Gamsen in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Die Beamten stoppten den 33-Jährigen und nahmen bei der Kontrolle Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; er muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Etwa zeitgleich, gegen 23:20 Uhr, stoppten zwei Beamte der Polizei Wittingen auf der Gifhorner Straße in Knesebeck einen Opel Mokka. Der 44-jährige Fahrer stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,80 Promille. Derselbe Wert wurde bei einem weiteren Autofahrer festgestellt, den dieselben Beamten gegen 00:30 Uhr in Knesebeck kontrollierten. Der 29-Jährige war dort mit seinem Audi unterwegs. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; sie durften ihre Fahrten nicht fortsetzen.

