PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Täuschungsversuch mit Fake-Urin

Ohof (ots)

Am späten gestrigen Abend wurden zwei Beamte der Polizei Meine am Autobahnrasthof Schwülper auf einen Audi A5 und dessen jüngeren männlichen Fahrzeugführer aufmerksam. Die Beamten folgten dem Fahrzeug auf der Bundesstraße 214 in Richtung Celle. Dabei stellten sie eine konstante Geschwindigkeitsüberschreitung fest. Zudem benutzte der Fahrer beim Verlassen eines Kreisels nicht den Fahrtrichtungsanzeiger. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und stoppten den Audi in Ohof.

Bei der Kontrolle bemerkten sie die zittrigen Hände des Fahrers; weitere Überprüfungen der Fahrtauglichkeit ergaben Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Die Beamten boten dem 25-Jährigen die Durchführung eines freiwilligen Schnelltests an, dem der Mann zustimmte. Als er ihnen die Probe aushändigte, wurden die Beamten stutzig: Der Probenbehälter, gefüllt mit Urin, war kalt. Der 25-Jährige versicherte, es sei sein Urin. Im geöffneten Kofferraum bemerkten die Beamten jedoch einen geöffneten Plastikbeutel "Clean Urin".

Darauf angesprochen, räumte der Mann die Verwendung des Fake-Urins und auch den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Nach Würdigung der Gesamtumstände wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 13:11

    POL-GF: Ampel und Rettungsfahrzeug beschädigt

    Rötgesbüttel (ots) - Die Polizei Meine sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Morgen des gestrigen Dienstags in Rötgesbüttel ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Sattelkipper, möglicherweise ein Rübentransport, von der Hauptstraße nach rechts in die Dorfstraße einbiegen. Dabei nahm der Fahrer oder die Fahrerin die Kurve zu eng und streifte eine Ampel. Um ein Zurücksetzen zu ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:44

    POL-GF: Erneut zahlreiche Rauschfahrten im Landkreis Gifhorn

    LK Gifhorn (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellte die Polizei im Landkreis Gifhorn erneut zahlreiche Fahrten unter Alkohol- und Rauschmitteleinfluss fest. In Wittingen wurde gegen 20:30 Uhr ein 24-Jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der mit seinem Audi A4 auf der Kakerbecker Straße unterwegs war. Schnell stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von THC stand. Ihm wurde eine ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:53

    POL-GF: Scheiben beschädigt - Zeugen gesucht

    Gifhorn (ots) - Am gestrigen Morgen und Vormittag wurden der Polizei Gifhorn zwei Fälle von Sachbeschädigung gemeldet. Beide ereigneten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Am Morgen stellte eine Anwohnerin der Straße "Am Laubberg" fest, dass die Heckscheibe ihres auf dem Grundstück geparkten Volkswagens beschädigt war. Das Fahrzeug stand mit dem Heck zur Straße, etwa zwei Meter von der Grundstücksgrenze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren