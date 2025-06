Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei Braunschweig stellt über 8 Kilogramm Kokain sicher, Haftbefehle gegen zwei 38-jährige Tatverdächtige erlassen

Braunschweig (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig:

In einer konzentrierten Aktion hat die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig am 23.06.2025 in Peine eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln sowie mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Im Zuge von auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen in Peine und Uelzen wurden mehr als 8 Kilogramm Kokain sowie in einem weiteren Objekt eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld beschlagnahmt. Zwei 38-jährige Tatverdächtige wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte gegen die Beschuldigten den Erlass von Haftbefehlen aufgrund Fluchtgefahr wegen der zu erwartenden erheblichen Strafen, die am gestrigen Tag vom Amtsgericht Peine erlassen wurden. Die Beschuldigten haben sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Die Durchsuchungen in Peine und Uelzen wurden nach intensiven Ermittlungen im Vorfeld durchgeführt und sind Teil einer umfassenden Strategie, um den Betäubungsmittelhandel effektiv zu bekämpfen. Mit diesem Fund wird die zunehmende Bedeutung polizeilicher Ermittlungen gegen den illegalen Betäubungsmittelhandel in dieser Region unterstrichen.

Bereits im Juli des vergangenen Jahres konnten 3,5 Kilogramm Kokain in Braunschweig beschlagnahmt werden. Daher wird die Polizei auch zukünftig mit Nachdruck gegen kriminelle Strukturen vorgehen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Weitere Details zu dem Einsatz und zu dem Verfahren können aus ermittlungstaktischen Gründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

Weitere Auskünfte werden über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim erteilt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell