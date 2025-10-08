PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ampel und Rettungsfahrzeug beschädigt

Rötgesbüttel (ots)

Die Polizei Meine sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Morgen des gestrigen Dienstags in Rötgesbüttel ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Sattelkipper, möglicherweise ein Rübentransport, von der Hauptstraße nach rechts in die Dorfstraße einbiegen. Dabei nahm der Fahrer oder die Fahrerin die Kurve zu eng und streifte eine Ampel.

Um ein Zurücksetzen zu ermöglichen, sperrte ein zufällig am Unfallort vorbeifahrendes Einsatzfahrzeug des DRK die Fahrbahn und schaltete dazu das Blaulicht ein. Beim anschließenden Zurücksetzen stieß das Gespann jedoch gegen das Einsatzfahrzeug, wodurch ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Der Fahrer des Kippers hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Braunschweig fort, ohne Kontakt mit den Insassen des Einsatzfahrzeugs aufzunehmen.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Sattelkipper geben können, sich unter der Telefonnummer 05304 91130 bei der Polizei in Meine zu melden. Der Unfall ereignete sich gegen 06:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

