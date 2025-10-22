PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Am Sonntag ist Tag des Einbruchsschutzes: Sicher durch die dunkle Jahreszeit!

POL-NE: Am Sonntag ist Tag des Einbruchsschutzes: Sicher durch die dunkle Jahreszeit!
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Sonntag, 26. Oktober, findet unter dem Motto "Riegel vor - Sicher ist sicherer" ein spezieller Aktionstag der Polizei zum Thema Einbruchsschutz statt.

Es wird eine telefonische Sprechstunde angeboten. Unser Fachberater Herr Ippers steht dann für Fragen zur Verfügung, gibt interessierten Bürgerinnen und Bürgern Anregungen zum richtigen Verhalten und sinnvollen Schutzmaßnahmen.

Herr Ippers ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0231 300 25518 zu erreichen.

Sie finden weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

